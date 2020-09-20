Эксперт в отношениях Светлана Радаева поделилась, что нельзя ставить себя в строгие рамки при выборе потенциального жениха или невесты. Во-первых, это сильно ограничивает. А во-вторых, часто нас привлекают совсем не те, кто нам якобы подходит.
"Многие сильно ограничивают выбор своими предубеждениями: рост, статус, национальность, образование и так далее. На самом деле противоположности притягиваются, разница в возрасте бывает незаметна, а высшее образование — не признак интеллекта, мудрости и добропорядочности. Никогда не отказывайтесь от знакомства, может быть, ваш принц найдется там, где вы и не ждали его", — объяснила сваха.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.