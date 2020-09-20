Сваха: ограничивать себя в выборе неправильно

Эксперт в отношениях Светлана Радаева поделилась, что нельзя ставить себя в строгие рамки при выборе потенциального жениха или невесты. Во-первых, это сильно ограничивает. А во-вторых, часто нас привлекают совсем не те, кто нам якобы подходит.