Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов объяснил, что в корне неверно называть то, что сейчас происходит, второй волной коронавируса.
"Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне", — подчеркнул Чуланов.
"У нас было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", — отметил эксперт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".