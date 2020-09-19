Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов объяснил, что в корне неверно называть то, что сейчас происходит, второй волной коронавируса.

"Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне", — подчеркнул Чуланов.

"У нас было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", — отметил эксперт.