В палаточном лагере под Самарой скопились более 4 тысяч мигрантов

В палаточном пункте временного пребывания мигрантов под Самарой скопились более 4,2 тысячи граждан Узбекистана.

"В пункте временного пребывания в Кинельском районе находятся 4 282 гражданина Республики Узбекистан. В палаточном лагере есть административные и медицинские палатки, организованы подвоз воды и выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости. В лагере нарушений общественного порядка не зарегистрировано", — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

По данным правительства региона, с территории области вывезли уже 8,5 тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана.

"Трудовые мигранты со всей России начали приезжать в Самарскую область с начала мая текущего года. Для мигрантов был организован палаточный лагерь сначала в Большечерниговском районе, а теперь и в Кинельском районе. В сентябре с территории региона уже вывезли около 4 тысяч человек. Всего с территории Самарской области в Ташкент удалось вывезти за всё время 8,5 тысячи граждан Узбекистана", — проинформировали в региональном правительстве.