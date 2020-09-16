Депутат ГД Сергей Миронов считает недопустимым платное обучение в государственных учебных заведениях. Это, по мнению политика, противоречит Конституции РФ. Платным может быть только обучение в негосударственных вузах.

"Мы считаем, что коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас всё больше и больше платных мест. Мы считаем, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно", — сказал Миронов.