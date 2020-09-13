Семья из Казани решила насладиться ужином в одном из ресторанов города. И к тому же потратить накопленные баллы на частичную оплату счёта. В ресторане также действовала дополнительная скидка. Но семейной паре не позволили этого сделать. Хозяин ресторана набросился на них с оскорблениями, отказал в обслуживании и в скидках, а после и вовсе выгнал.
"Я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком, и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину", — делится подробностями в соцсетях клиент ресторана.
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