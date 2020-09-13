Скандал в ресторане: гостей выгнали из заведения в Казани

Семья из Казани решила насладиться ужином в одном из ресторанов города. И к тому же потратить накопленные баллы на частичную оплату счёта. В ресторане также действовала дополнительная скидка. Но семейной паре не позволили этого сделать. Хозяин ресторана набросился на них с оскорблениями, отказал в обслуживании и в скидках, а после и вовсе выгнал.