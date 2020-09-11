В Удмуртии вернули обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа инфицированных COVID-19.
"С 11 сентября в Удмуртии действует обязательный масочный режим. Согласно распоряжению главы региона, жители республики должны использовать маски при посещении магазинов и объектов, где оказывают услуги, при поездках на общественном транспорте, а также в такси, при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях вокзалов, при посещении органов власти, государственных и муниципальных учреждений", — говорится в публикации на портале правительства республики.
Власти региона обязали владельцев зданий и помещений информировать жителей Удмуртии об обязательном использовании медицинских масок.
"Причина — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями", — написал на своей странице в "Инстаграм" глава региона Александр Бречалов.
Политики стирают грань сатиры и реальности.