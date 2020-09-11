В Удмуртии вернули обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа инфицированных COVID-19.

"С 11 сентября в Удмуртии действует обязательный масочный режим. Согласно распоряжению главы региона, жители республики должны использовать маски при посещении магазинов и объектов, где оказывают услуги, при поездках на общественном транспорте, а также в такси, при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях вокзалов, при посещении органов власти, государственных и муниципальных учреждений", — говорится в публикации на портале правительства республики.