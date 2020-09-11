Туроператоры объяснили, как действует масочный режим в Турции

В Турции из-за увеличивающихся случаев инфицирования коронавирусом власти объявили о возобновлении масочного режима.

"Обязательный масочный режим в Турции может снизить спрос на отдых в стране, которая на сегодня остается единственным открытым массовым туристическим зарубежным направлением для россиян. На этой неделе из-за коронавируса в Турции объявили о введении таких ограничений, в том числе в отелях и на пляжах", — сообщает портал российских туроператоров TourDom. ru.

Специалисты туристического рынка рассказали, что изменения не кардинальные.

"На пляжах как городских, так и отельных я не видела ни одного человека в маске. На улицах полицейские издалека могут показать туристам, чтобы они надели их, но не более того", — сказала Мария Шекер, живущая в Турции руководитель турагентства.

Режим действует не повсеместно, но ровно до тех пор, пока не грянут проверки, пока не выпишут владельцам отелей первые квитанции о штрафах, считают эксперты.