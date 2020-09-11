Алтайская сельчанка перебила и съела всех щенков в округе

Несколько месяцев жители села Зеленая Дубрава Алтайского края не могли заставить полицию возбудить уголовное дело против пенсионерки, которая убивала и употребляла в пищу щенков.

Восемнадцатого июля в одном из интернет-сообществ города Рубцовска местный житель Андрей Фейш выложил пятиминутное видео. Сцены там настолько жестокие, что досмотреть до конца под силу немногим. Вот

Скандал разразился, когда в паблике Рубцовска появилось видео, на котором пенсионерка Екатерина Бокова вытаскивает из мешка живого щенка и начинает его резать ножом. Силы у неё не хватает и она берётся за молоток и наносит с десяток ударов. Затем здесь же разделывает щенка, а рядом ещё один бьётся от страха.

Автор видео написал заявление в полицию. Участковый, хоть и не корец, ответил, что есть собак и домашний скот — одно и то же. Отказал в открытии дела, так как не увидел состава преступления, потому что пенсионерка не крадёт животных.

Соседи живодёрки с маленькими детьми также безрезультатно обращались и в полицию, и к местным властям. Отреагировала только депутат Надежда Дрюпина. Она выяснила, что живодёрка не голодает: получает пенсию, подрабатывает, а у её сожителя хорошая зарплата и мясной продпаёк. Пенсионерку направили на обследование в психбольницу.

Историей заинтересовались местные СМИ. Пенсионерке задали вопрос: зачем вы убивали животных? "Я не в качестве еды. Со злости. Не знаю, как сказать. Но я больше не буду так делать", — ответила она.

Уголовное дело о жестоком обращении с животными всё же возбудили 9 сентября .