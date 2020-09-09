Олег Тиньков рассказал, как перенёс пересадку костного мозга

Предприниматель Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя хорошо через два месяца после операции по пересадке костного мозга. О болезни лейкемией в острой форме бизнесмен сообщил в марте.

"Сегодня ровно 2 месяца с момента пересадки костного мозга. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят (первые — ред.) 100 (дней — ред.) опасные и потом ещё 100 — менее, но тоже. … Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом Спасибо Богу за всё. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых", — написал предприниматель на своей странице в "Интстагарам".

Олег Тиньков в своём сообщении также рассказал, чем конкретно займётся создаваемый его семьёй фонд.