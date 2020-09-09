Предприниматель Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя хорошо через два месяца после операции по пересадке костного мозга. О болезни лейкемией в острой форме бизнесмен сообщил в марте.
"Сегодня ровно 2 месяца с момента пересадки костного мозга. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят (первые — ред.) 100 (дней — ред.) опасные и потом ещё 100 — менее, но тоже. … Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом Спасибо Богу за всё. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых", — написал предприниматель на своей странице в "Интстагарам".
Олег Тиньков в своём сообщении также рассказал, чем конкретно займётся создаваемый его семьёй фонд.
"Ставим фундаментальные задачи спасать тысячи. Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства и необученных гематологов, и старых протоколов лечения в России умирает 3-5 тысяч людей. Фонд займётся изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах", — заключил Тиньков.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?