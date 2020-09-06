Жительница одного из американских штатов Джессика Круг долгие годы вела активный образ жизни. Она преподавала в вузе, была активисткой в различных движениях, изучала культуру и историю афроамериканцев и темнокожих в целом. И не было бы в этом ничего не обычного, если бы не её ложь о расовой принадлежности.
Женщина рассказывала всем, что она темнокожая. Хотя это было совершенно не так. Теперь её как минимум ждёт увольнение и дальнейшие разбирательства. Свою ложь она попыталась оправдать детской психотравмой.
"Факультет призывает Круг уйти c должности доцента истории в университете Джорджа Вашингтона. В противном случае факультет советует аннулировать ее контракт", — говорится в сообщении на сайте университета, где преподавала Джессика.
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