Белая женщина выдавала себя за чернокожую

Жительница одного из американских штатов Джессика Круг долгие годы вела активный образ жизни. Она преподавала в вузе, была активисткой в различных движениях, изучала культуру и историю афроамериканцев и темнокожих в целом. И не было бы в этом ничего не обычного, если бы не её ложь о расовой принадлежности.

Женщина рассказывала всем, что она темнокожая. Хотя это было совершенно не так. Теперь её как минимум ждёт увольнение и дальнейшие разбирательства. Свою ложь она попыталась оправдать детской психотравмой.