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Эксперт: плохие воспоминания хранятся, но блокируются нашим мозгом

Общество

Рустем Гайфутдинов объяснил, что ошибочно полагать, будто плохие воспоминания куда-то исчезают. Они хранятся в нашем подсознании так же, как и хорошие. Но мозг блокирует их. Таким образом он защищается.

Эксперт: плохие воспоминания хранятся, но блокируются нашим мозгом

"У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешными. В моменты негативных переживаний человек уязвим во всех отношениях. Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистичное, чтобы дальше жить. Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм", — объяснил Рустем Гайфутдинов.

"У человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове", — добавил он.

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