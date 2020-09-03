Как иудеи планируют отмечать праздники в этом году

Глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода сказал, что особых изменений в праздновании религиозных иудейских праздников не будет. Потому что не поступало сообщений о запрете на посещение синагог и прочего.