Глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода сказал, что особых изменений в праздновании религиозных иудейских праздников не будет. Потому что не поступало сообщений о запрете на посещение синагог и прочего.
"Мы живем по правилам Роспотребнадзора. Соответственно, те нормы, которые предполагаются для общественных мест — маски, перчатки, гели, социальные дистанции — мы выдерживаем в местах молитвы и скопления людей. Все, что регламентируют нормы, мы соблюдаем. Мы предупреждаем людей об их выборе (посетить синагогу — Прим. ред.), понимаем, что риски остались", — сказал Борода
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.