Дмитрий Медведев выступил против цифрового тоталитаризма

Цифровая информация должна использоваться во благо россиян, а не для преследования, полагает зампредседателя Совбеза РФ.

"Цифровая среда — это не только наше будущее, это наше настоящее. Но как и всякая среда, эта среда должна развиваться по определенным законам — и не только юридическим, но и нравственным, законам морали… Мы ни в коем случае не должны допустить так называемого цифрового тоталитаризма или диктатуры цифровой", — сказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного слёта "ОстроVа-2020".

По словам зампредседателя Совбеза, одной из задач государства является защита цифровой среды.