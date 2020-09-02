Цифровая информация должна использоваться во благо россиян, а не для преследования, полагает зампредседателя Совбеза РФ.
"Цифровая среда — это не только наше будущее, это наше настоящее. Но как и всякая среда, эта среда должна развиваться по определенным законам — и не только юридическим, но и нравственным, законам морали… Мы ни в коем случае не должны допустить так называемого цифрового тоталитаризма или диктатуры цифровой", — сказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного слёта "ОстроVа-2020".
По словам зампредседателя Совбеза, одной из задач государства является защита цифровой среды.
"Мне кажется, вопрос становления цифровой культуры и в нашей стране, и на планете является одним из основных — для того, чтобы мы не растеряли все те достижения цифровой цивилизации, которые мы создаем, но с другой стороны защитили всех нас от возможных злоупотреблений. Надо сделать так, чтобы она служила во благо, а не превращалась в оружие преследования, гонений. Это большая и сложная государственная задача", — заявил Медведев.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.