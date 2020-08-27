Сергей Кравцов назвал ключевой задачей образовательного сообщества страны — не допустить фальсификации отечественной истории.

"Интерес к подвигу наших великих предков, безусловно, должен быть сопровожден недопущением фальсификации исторических событий. Мы приложим все силы, чтобы не допустить искажения истории, умаления роли народа в победе над фашизмом и сокрытия исторических фактов. Это в настоящее время является ключевой задачей нашего образовательного сообщества.

Образовательное сообщество должно не допустить фальсификации истории. Молодое поколение должно продолжить сложившуюся традицию уважения к истории страны и сохранить память о защитниках родины", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов по видеоконференции, выступая на заседании круглого стола на тему "Без срока давности — живая память поколений".