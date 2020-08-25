В России выросло число разводов после самоизоляции

После периода самозиоляции в России увеличилось количество разводов. Об этом свидетельствует статистика.

По сравнению с 2019 годом в мае текущего года было зафиксировано в 2,5 раза больше расторгнутых браков (почти 46 тысяч).

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов считает, что такая тенденция продолжится и дальше, поскольку не все россияне, принявшие решение о разводе на самоизоляции, реализовали свои планы.