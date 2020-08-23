Военно-технический международный форум "Армия-2020" стартовал сегодня в Подмосковье, в парке "Патриот", и собрал множество гостей — 92 делегации, сотни участников, 1,5 тысячи компаний. 28 тысяч образцов техники и вооружения продемонстрируют не только на форуме, но и в 14 субъектах РФ, впервые — на Чукотке, Курилах.
"Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации", — сказал президент России Владимир Путин и добавил, что форум — отличная возможность для завязывания деловых, рабочих и дружеских контактов.
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