Стартовала выставка военного вооружения "Армия-2020"

Военно-технический международный форум "Армия-2020" стартовал сегодня в Подмосковье, в парке "Патриот", и собрал множество гостей — 92 делегации, сотни участников, 1,5 тысячи компаний. 28 тысяч образцов техники и вооружения продемонстрируют не только на форуме, но и в 14 субъектах РФ, впервые — на Чукотке, Курилах.