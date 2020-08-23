Специалисты рассказали, какие продукты не стоит есть сырыми

Какие продукты не стоит употреблять сырыми, рассказывает издание Sabah со ссылкой на специалистов.

В список попали сосиски и колбасные продукты, не прошедшие термообработку — порой там обнаруживаются бактерии, которые могут привести к проблемам с ЖКТ или даже к отравлению. По этой же причине не стоит есть сырую фасоль — в ней находят иногда токсичные вещества, которые удается устранить только термообработкой. Также не стоит употреблять в свежем виде креветки и картофель, в которых нередко встречаются пестициды.