В Новосибирске открылась парикмахерская "Детская пыточная"

В негласной столице Сибири открылась необычная детская парикмахерская. Необычно всё: начиная от названия "Детская пыточная" и заканчивая тем, что там бесплатно стригут особенных детей.

Владелец парикмахерской и главный мастер — 28-летний Тимур Газиев. Он с 11 лет начал подрабатывать в этой профессии, помогая матери. Потом выучился на нефтяника, но вновь решил вернуться в парикмахеры и открыл свое дело.