В негласной столице Сибири открылась необычная детская парикмахерская. Необычно всё: начиная от названия "Детская пыточная" и заканчивая тем, что там бесплатно стригут особенных детей.
Владелец парикмахерской и главный мастер — 28-летний Тимур Газиев. Он с 11 лет начал подрабатывать в этой профессии, помогая матери. Потом выучился на нефтяника, но вновь решил вернуться в парикмахеры и открыл свое дело.
"Когда я раньше работал в торговом центре, у нас была там открытая площадка, люди проходили мимо, а ребенок сидел плакал, орал, а люди думали, что я их пытаю. И когда был вопрос открыть уже свою, я не заморачивался с названием", — поделился он.
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