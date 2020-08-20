В Пекине ослабили масочный режим, теперь жители обязаны надевать маску только при приближении к незнакомым людям и на общественных мероприятиях, если это согласовано с организаторами.
Сейчас в городе осталось всего два зараженных коронавирусом, они находятся в больнице. В связи с этим в столице Китая введен пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.