Жители Пекина теперь могут ходить без масок

В Пекине ослабили масочный режим, теперь жители обязаны надевать маску только при приближении к незнакомым людям и на общественных мероприятиях, если это согласовано с организаторами.

Сейчас в городе осталось всего два зараженных коронавирусом, они находятся в больнице. В связи с этим в столице Китая введен пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.