Почти 3 млрд рублей правительство выделило на переобучение граждан

На переобучение граждан, которых насчитывается уже 110 тысяч человек, из-за пандемии потерявших работу или находящихся на грани увольнения, правительство выделило 2,99 млрд рублей.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие документы.

Эта возможность будет предоставлена до конца декабря, и в рамках программы можно пройти обучение на какую-либо специальность. Заявку на это подать можно на портале "Работа в России".

Также таким образом можно пройти стажировку студентам, которые пропустили практику из-за пандемии.