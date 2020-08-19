В Калининграде закрывают угольные котельные

В ближайшие 3 года в Калининграде закроют 30 из 40 угольных котельных, а 4 из них — уже в этому году. 20 котельных закроются в ближайшие 2 года, обещают власти области.

"Каждая угольная котельная — это гарь и сажа. Невозможно толком посушить белье в районе", — рассказал пресс-секретарь МУП "Калининградтеплосеть" Кирилл Зуб.

Вместо котельных обещают поставить автоматизированные газовые горелки, которые гораздо безопаснее для экологии и для жизни населения.