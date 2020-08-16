Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации и попросили помощи ООН.
Танкер, который недавно сел на мель и раскололся надвое из-за волн и штормового ветра, продолжает выпускать в океан нефтепродукты.
Более тысячи тонн топлива уже в океане, что грозит уничтожением некоторых видов кораллов, морских обитателей и даже животных, не говоря уже об экономике острова, которая во многом зависит от туризма.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.