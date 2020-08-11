В Казани за 100 дней построили новый корпус инфекционной больницы

В Казани открылся новый корпус инфекционной больницы имени Агафонова. Здание было построено за 100 дней, сообщил Минздрав Татарстана.

"Наши строители в течение 100 дней справились с поставленной задачей, вот этот прекрасный объект, он на медицинский объект даже не похож, он похож на профилакторий, санаторий на берегу моря. С большим качеством, с большой скоростью возведён", — сказал на церемонии открытия президент Татарстана Рустам Минниханов.

Четырёхэтажный корпус площадью 15 тысяч кв. метров вмещает 232 койки. На случай неблагоприятного развития с коронавирусной инфекцией в корпусе поместятся до 500 коек.