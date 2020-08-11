В Казани открылся новый корпус инфекционной больницы имени Агафонова. Здание было построено за 100 дней, сообщил Минздрав Татарстана.
"Наши строители в течение 100 дней справились с поставленной задачей, вот этот прекрасный объект, он на медицинский объект даже не похож, он похож на профилакторий, санаторий на берегу моря. С большим качеством, с большой скоростью возведён", — сказал на церемонии открытия президент Татарстана Рустам Минниханов.
Четырёхэтажный корпус площадью 15 тысяч кв. метров вмещает 232 койки. На случай неблагоприятного развития с коронавирусной инфекцией в корпусе поместятся до 500 коек.
"Фактически каждая палата является отдельным боксом, позволяет принимать разного профиля пациентов, с разными инфекционными заболеваниями, и тем самым разгрузить и обеспечить плановую помощь всем остальным", — сказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, который присутствовал на открытии корпуса больницы в Казани.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.