В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах гражданам

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается оказать российским граждан финансовую поддержку. Помощь должны получить люди, оставшиеся из-за пандемии коронавируса без работы, а также те, чей доход ниже прожиточного минимума. С такой инициативой выступили члены партии "Справедливая Россия".

Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что после того, как в стране ввели режим повышенной готовности, было запрещено проводить развлекательные, культурные и спортивные мероприятия. Соответственно, торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы и парикмахерские вынуждены были приостановить свою работу.

Владельцам предприятий пришлось сократить штат сотрудников.

"Фракция "Справедливая Россия" предлагает ввести дополнительные социальные выплаты. По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Решение о выплатах и порядок их предоставления должно принимать правительство России", — заявил Миронов.

Также он отметил, что сейчас граждане, оставшиеся без работы, находятся в тяжёлой финансовой ситуации и полностью зависят от социальных выплат.