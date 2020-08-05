В Бурятии разгорелась полемика по поводу автобусов с цитатами Путина

Пользователей соцсетей захватили споры о 22 автобусах на улицах Улан-Удэ с написанными на них высказываниями президента России. В частности, были замечены цитаты: "Дальний Восток — ключевое направление развития России", "Народный бюджет — инициатива людей".
Свое объяснение дала мэрия столицы Бурятии. В нём, в частности, говорится, что идею подкинуло рекламное агентство.
"Для оформления автобусов было привлечено рекламное агентство, которое предложило различные варианты. Один из них — использование цитат президента. Было разработано несколько макетов, их рассмотрят как варианты для оформления", — говорится в сообщении мэрии.
Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов назвал порочной практикой закупку автобусов с цитатами президента России.
"Это порочная практика. Использование федеральных и республиканских средств на агитацию отдельно взятых политических лиц, на мой взгляд, нарушение политических принципов, принципов демократии. Более того, возможно, это и финансовые нарушения", — заявил Цыренов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.