В Бурятии разгорелась полемика по поводу автобусов с цитатами Путина

Пользователей соцсетей захватили споры о 22 автобусах на улицах Улан-Удэ с написанными на них высказываниями президента России. В частности, были замечены цитаты: "Дальний Восток — ключевое направление развития России", "Народный бюджет — инициатива людей".

Свое объяснение дала мэрия столицы Бурятии. В нём, в частности, говорится, что идею подкинуло рекламное агентство.

"Для оформления автобусов было привлечено рекламное агентство, которое предложило различные варианты. Один из них — использование цитат президента. Было разработано несколько макетов, их рассмотрят как варианты для оформления", — говорится в сообщении мэрии.

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов назвал порочной практикой закупку автобусов с цитатами президента России.