ЦИК то размещает опрос о многодневном голосовании, то удаляет. Зачем?

Пользователи Твиттер вчера были немало удивлены тем, что размещенный на странице ЦИК опрос на тему: нужно делать в России выборы многодневными — был удален спустя 50 минут после появления.

К слову, из тех, кто успел принять участие, 93% ответили — нет.

И вот сегодня опрос вновь появился. И в нем можно принять участие здесь.

Что это за карусель?

Как прокомментировала ситуацию глава Центризбиркома Элла Памфилова, "опрос удалили случайно".

По ее словам, модерацией занималась "неопытная девочка-администратор", которая, увидев, в комментариях "пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все".

Ни сама Памфилова, ни другие руководители ЦИК не были в курсе того, что опрос удален.