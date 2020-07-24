Пользователи Твиттер вчера были немало удивлены тем, что размещенный на странице ЦИК опрос на тему: нужно делать в России выборы многодневными — был удален спустя 50 минут после появления.
К слову, из тех, кто успел принять участие, 93% ответили — нет.
И вот сегодня опрос вновь появился. И в нем можно принять участие здесь.
Как прокомментировала ситуацию глава Центризбиркома Элла Памфилова, "опрос удалили случайно".
По ее словам, модерацией занималась "неопытная девочка-администратор", которая, увидев, в комментариях "пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все".
Ни сама Памфилова, ни другие руководители ЦИК не были в курсе того, что опрос удален.
"Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но еще большей глупостью было убирать. Я дала команду: пусть висит. Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье", — сказала госпожа Памфилова (цитата портала "Подъем").
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