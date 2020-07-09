В России заговорили о возобновлении международного авиасообщения

Тему международного авиасообщения вновь обсуждают в России. Оно будет запущено в два этапа. Такое предложение поддержал оперативный штаб.

"Согласиться с предложением Минтранса России (Евгений Дитрих), Росавиации (Александр Нерадько) и ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" (Виталий Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа", — говорится в протоколе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Конкретные даты зависят от распространения коронавируса в России и других странах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что полноценное международное сообщение восстановится только к весне следующего года. Сейчас запрет на международные полеты в России продлен до 1 августа. По словам руководителя интернет-портала Avia.ru Романа Гусарова, те страны, которые безопасны для россиян, пока не принимают наших граждан. А те страны, которые готовы встретить россиян, пока не вызывают доверия с точки зрения эпидемиологической обстановки.