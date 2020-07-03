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Эксперт: полноценно международное авиасообщение восстановят в 2021 году

Общество

Запрет на международные полеты в России продлен до 1 августа. И такое решение было ожидаемо.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров. Он отметил, что призрачные надежды на открытие полетов с 15 июля все же были, поэтому некоторые авиакомпании начали заранее продавать билеты.

"После проведения двухсторонних консультаций властями многих стран выходит так, что не только мы не готовы отправлять своих туристов в эти страны ввиду ситуации с коронавирусом, но и многие страны не готовы принимать россиян. Так, в частности, Евросоюз пока отложил прием российских граждан на свои территории и еще граждан ряда  крупных стран, в том числе и США.

Но есть страны, которые готовы принимать россиян, — Турция, Греция, Египет объявили о готовности. Но я полагаю, что в эти страны мы пока не готовы отправлять своих туристов ввиду все-таки высокой опасности заражения и того, что они приедут к нам больными, и у нас будет очередной скачок эпидемии", — пояснил эксперт.

Сбывается самый пессимистичный сценарий

Он также отметил, что, несмотря на улучшение ситуации в некоторых странах, общая статистика по коронавирусу в мире продолжает ухудшаться. А для России прогнозируют вторую волну эпидемии.

"Не будет в ближайшее время восстановления международных авиасообщений. А дальше все будет зависеть от распространения эпидемии, от эпидемиологической ситуации. Я полагаю, что все-таки сбывается самый пессимистичный сценарий. И о нормальном масштабном международном сообщении можно будет говорить не ранее весны следующего года.

Скорее всего, в этом году будет закрыто, будут открыты на короткое время международные полеты, все международное авиасообщение будет носить фрагментарный характер", — заключил Гусаров.

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