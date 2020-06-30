Досрочное и электронное голосование завершилось в России

Досрочное голосование — в онлайн и оффлайн форматах — завершено. Высказать свое мнение по поправкам в Конституцию россияне могли в течение шести дней — с 25 по 30 июня включительно.

Избирательные участки сегодня закрылись в 16 часов, а электронное голосование было остановлено в 20 часов. Проголосовать онлайн планировали 1 190 726 человек — жители Москвы и Нижегородской области. Подавляющее большинство среди них — москвичи, на них пришлось 1 051 000 заявлений. В Нижегородской области на онлайн-голосование заявки направили 139 571 человек.

Свое мнение онлайн в итоге выразили 91% москвичей и 87,99% нижегородцев. Общая явка на онлайн-голосование составила 93%. Жалоб на сбои в электронном голосовании не поступало. Систему пытались атаковать, после чего ее перевели в особый режим защиты.

Те, кто подавал заявку на электронное голосование, но не определился, "за" он или "против" поправок в Конституцию, может посетить избирательный участок 1 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что принятие поправок в Конституцию и экономический рост России взаимосвязаны.