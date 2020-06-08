Эксперт: Россия не допустит таких протестов, как в США

В России исключены народные протесты таких масштабов, как прошли в городах США и других стран мира. Для этого российские спецслужбы проводят масштабную работу.

Такое мнение высказал эксперт РАНХиГС при президенте РФ, политолог Владислав Гинько.

"Такого рода погромы, массовые грабежи, мародерства исключены полностью. Мы очень хорошо подготовились к тому, чтобы этому противодействовать. Это видно по действиям наших спецслужб, любые волнения давятся в зародыше. Конечно, во многом это произошло благодаря тому, что мы поняли, что произошло на Украине, к каким трагическим последствиям ведет. Но это не значит, что на нас перестанут влиять, просто будут делать это иначе. Они будут действовать через внушение недоверия к различным аспектам проводимой текущей социально-экономической политики", — пояснил политолог.

Он отметил, что сейчас самая главная борьба разворачивается за умы и настроения людей, за их симпатии к тем или иным идеям, концепциям. И вот такую работу в России недооценивают, что и может обернуться для руководства страны большими проблемами.