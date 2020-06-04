Аналитики платежного сервиса Qiwi отметили высокий спрос на компьютерные игры из-за самоизоляции. Покупки игр увеличились на 71%.

"По данным Qiwi, оборот платежей в пользу игровых мерчантов в марте 2020 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году. В апреле рост покупок ускорился и составил уже 93% по сравнению с прошлым годом, а в мае рост по сравнению с тем же месяцем в прошлом году составил 79%. То есть за время самоизоляции россияне потратили на игры на 71% больше, чем за период с марта по май в 2019 году", — подсчитали аналитики.