Россияне получили выплату на 345 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет

Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начались в России. Это пособие полагается семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За первый день выплат их получали семьи, в которых воспитывается 345 тысяч малышей.

"За вчерашний день мы выплатили 345 тысячам — на 345 тысяч детей — семьям соответствующие ресурсы. Это почти 3 миллиарда рублей. …В целом этой выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей", — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Для получения пособия доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Выплата составляет половину от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Так как по стране это разные суммы, в среднем семьи получают на каждого малыша по 5500 рублей в месяц. Выплата начисляется "задним числом с 1 января. Детям, которым на начало этого года было 3 года, переведут сумму за полгода сразу.

Начались выплаты и на детей до трех лет. Такое пособие получают 718 тысяч российских семей. В этом году на эту меру поддержки выделено 151 миллиард рублей.

"Теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимумов на человека, ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум", — пояснил Котяков.

Пособие равняется региональному прожиточному минимуму.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 1 июня начались поступления единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет. Сумму в 10 тысяч рублей накануне получили 10 миллионов семей. 2 июня деньги поступят тем, кто подал заявление с 23 по 25 мая включительно.