Десять миллионов российских семей получат пособие на детей 1 июня

Россияне, которые подали заявку на единовременную выплату на детей до 22 мая, получат пособие уже 1 июня. В общей сложности, деньги поступят 10 миллионам семей.

Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

"Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На следующий день — 2 июня — пособие получат те, кто подал заявления с 23 по 25 мая включительно. В Пенсионном фонде уточняют, что обращения граждан рассматриваются в течение пяти рабочих дней, еще три дня уходит на перечисление средств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что большинство заявлений было подано через портал государственных услуг. Заявку можно направить до 1 октября. Выплата полагается на каждого ребенка в семье, возраст которых от 3 до 16 лет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила расширить выплату пособия на детей, которым исполнилось 16 и 17 лет. Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение в правительство.