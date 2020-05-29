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Источник Правда.Ру

Десять миллионов российских семей получат пособие на детей 1 июня

Общество

Россияне, которые подали заявку на единовременную выплату на детей до 22 мая, получат пособие уже 1 июня. В общей сложности, деньги поступят 10 миллионам семей.

Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

"Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На следующий день — 2 июня — пособие получат те, кто подал заявления с 23 по 25 мая включительно. В Пенсионном фонде уточняют, что обращения граждан рассматриваются в течение пяти рабочих дней, еще три дня уходит на перечисление средств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что большинство заявлений было подано через портал государственных услуг. Заявку можно направить до 1 октября. Выплата полагается на каждого ребенка в семье, возраст которых от 3 до 16 лет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила расширить выплату пособия на детей, которым исполнилось 16 и 17 лет. Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение в правительство.

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Глушаков после сезона покинет "Ахмат"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Ахмат" отказался от опции продления контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. У футболиста действует соглашение по схеме "1+1", сообщает Sport24.

Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года. В составе "Ахмата" футболист провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча.

"Ахмат" остаётся последней командой турнирной таблицы. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

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Главу города Славгород на Алтае подозревают в получении взятки

Происшествия » Человеческий фактор

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы города Славгород по статье о получении взятки в крупном размере.

По предварительным данным, 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из коммерческих компаний. За эти деньги чиновник должен был заключить с фирмой договор о поставках угля для муниципального предприятия "Теплосбыт" в обход законного порядка процедур закупки.

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Детский омбудсмен: надо ударить рублем по клиникам, делающим аборты

Общество

 Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, сделав его обратно пропорциональным количеству проведенных операций.

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Количество просроченных россиянами микрозаймов растет

Общество

Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос на 3,3%. В рублях это свыше 51,3 млрд.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", после первого месяца самоизоляции число просроченных платежей по микрокредитам выросло до 40%. В общей сложности заемщики просрочили выплаты по 4,52 млн кредитов.

"Рост NPL до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5%), с другой стороны, с падением объема портфеля займов МФО (-3,1%)", — рассказал генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что платежи по займам и кредитам достигли 80% доходов россиян.

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Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест

Общество

Специалисты международной организации труда заявили, что нынешний кризис — худший после войны. Когда эпидемия закончится, страны не досчитаются огромного количества рабочих мест.

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