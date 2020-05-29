Россияне, которые подали заявку на единовременную выплату на детей до 22 мая, получат пособие уже 1 июня. В общей сложности, деньги поступят 10 миллионам семей.
Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
"Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
На следующий день — 2 июня — пособие получат те, кто подал заявления с 23 по 25 мая включительно. В Пенсионном фонде уточняют, что обращения граждан рассматриваются в течение пяти рабочих дней, еще три дня уходит на перечисление средств.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что большинство заявлений было подано через портал государственных услуг. Заявку можно направить до 1 октября. Выплата полагается на каждого ребенка в семье, возраст которых от 3 до 16 лет.
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