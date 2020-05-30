Наказание россиян за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса путем наложения штрафов спровоцирует множество проблем.

Об этом рассказал заслуженный юрист России Игорь Безруков.

"Этот будет неправовой закон, он будет нарушать право. Безграмотная концепция. Она не дает гарантий, что невозможно против воли населения проводить медицинские мероприятия. В то время, когда нет мыслей, кроме того, как оштрафовать больного ясно будет, что закон будет некачественный", — пояснил правозащитник.

"Мы что хотим пополнить бюджет или прекратить правонарушения?", — возмутился Безруков.