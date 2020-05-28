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В Южной Корее - всплеск заражений коронавирусом
Источник Правда.Ру

В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

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Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет

Общество

Детей 16 и 17 лет необходимо включить в список тех, кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Потому что все дети до 18 лет являются детьми по Конституции.

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Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все равно нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле W в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

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Красный Крест: в мире участились нападения на медработников

Мир

Президент Международного Комитета Красного Креста заявил, что с марта на фоне пандемии коронавируса было зафиксировано 208 нападений на медицинских работников в 13 странах.

"Работники здравоохранения повсеместно подвергаются нападениям, а системы здравоохранения становятся мишенью для выплескивания агрессии в то время, когда они наиболее необходимы. Кризис COVID-19 угрожает стать кризисом защиты, — сказал Питер Маурер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. — Та цифра, которая названа, я в этом абсолютно уверен, — фактически намного ниже реальной. Инциденты варьируются от словесных угроз до поджога объектов, в которых находятся пациенты с коронавирусом".

По словам Маурера:

  • 23% инцидентов — физические нападения на медиков;
  • 20% — так называемые дискриминационные нападения;
  • остальные — отказ в оказании помощи, словесные нападения и угрозы.
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Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы

Общество

Россия имеет опыт создания структуры, которая страховала граждан от безработицы. Она работала в стране в начале-середине 90-х.

Напомним, что Министерство труда готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы. Предлагается часть доходов россиян из зарплат перечислять в специальный фонд, который будет выплачивать пособия тем, кто останется без работы.

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В Забайкалье прибыла московская команда медиков для борьбы с COVID-19

Россия » Сибирь » Чита

В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.

Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.

чита медики минздрав забайкалье коронавирус
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