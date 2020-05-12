Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова выразила надежду, что летом россияне смогут вернуться к нормальной жизни. По её мнению, этого удастся достигнуть только в случае соблюдения всех требований безопасности.
"Мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию… чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом", — пояснила Голикова.
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