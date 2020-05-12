В России создан отдельный сервис для подачи электронных заявлений на оформление единовременной выплаты семьям с детьми от трех до шестнадцати лет.
"По адресу posobie16. gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до шестнадцати лет", — сообщили в Минкомсвязи РФ.
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