Быстрого возвращения зарплат на привычный уровень после выхода из самоизоляции россиянам ожидать не стоит. В лучшем случае, к уровню оплаты труда 2019-го мы вернемся в следующем году.
Такое мнение высказал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. Он подчеркнул, что любые прогнозы сейчас весьма абстракты, для точных расчетов нужно знать реальное падение экономики, которое случится в текущем году.
"Если ориентироваться на стандарт ожиданий, который задали нам внешние наблюдатели, это МВФ, рейтинговые агентства, они говорят, что падение на 5,5%. Если смотреть на такой рабочий сценарий, который представил нам Центральный банк Российской Федерации, то падение в интервале от 4% до 6%. При таком спаде, конечно, мы не получим восстановления ни реальных доходов, ни реальных заработных плат до уровня даже 2019 года. Рабочий прогноз в районе общеэкономического спада. По реальной заработной плате будет чуть легче. А по располагаемому доходу, что на самом деле у вас в потреблении вашей семьи, здесь, конечно, будет спад достаточно серьезный", — разъяснил эксперт.
Масленников пояснил, что на это будет влиять то, какое количество предприятий откроется после вынужденного простоя, какова будет покупательская способность, которая совершенно точно сократится, как быстро сможет восстановиться бизнес.
"Какие-то реальные темпы прироста мы увидим не раньше четвертого квартала. И не удастся отыграть, конечно, этот год. В будущем году возможно естественное возвращение к уровню 2019 года и дальше некий рост. Но это опять-таки будет зависеть от темпов роста экономики. В 2021 году ожидаем подскок, что будет больше 3%, даже больше 4%. Но это пока еще все условно", — подвел итог Никита Масленников.
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