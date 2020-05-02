Собянин, Попова и Мурашко работают нон-стоп

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко работают без выходных, а их рабочий день не нормирован.

Об этом они рассказали в эфире телеканала "Россия 1".

Анна Попова выразила надежду на то, что у неё появится выходной, "как только все уляжется".