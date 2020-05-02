Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко работают без выходных, а их рабочий день не нормирован.
Об этом они рассказали в эфире телеканала "Россия 1".
Анна Попова выразила надежду на то, что у неё появится выходной, "как только все уляжется".
"Перед тем как ложишься спать, ты читаешь, переписываешься с коллегами, читаешь какие-то документы. Встаешь утром, начинаешь снова переговариваться. Процесс практически не прекращается", — рассказал Собянин.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.