Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников напомнил о вирусе, от которого умирает миллион человек в год.
По его словам, речь идет о ВИЧ, против которого еще не создана вакцина. Кроме того, от него до сих пор невозможно полностью излечиться.
"Вирус, перекинувшийся от животных к человеку, в считанные месяцы поразил 65 миллионов человек", — написал Мясников в телеграм-канале.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.