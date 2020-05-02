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Врач московской больницы напомнил о другом активном вирусе

Общество

Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников напомнил о вирусе, от которого умирает миллион человек в год.

По его словам, речь идет о ВИЧ, против которого еще не создана вакцина. Кроме того, от него до сих пор невозможно полностью излечиться.

"Вирус, перекинувшийся от животных к человеку, в считанные месяцы поразил 65 миллионов человек", — написал Мясников в телеграм-канале.

вич больница пандемия коронавирус александр мясников
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