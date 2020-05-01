Главреда "Эха Москвы" обвиняют в сексуальных домогательствах

Главного редактора радио "Эхо Москвы", 64-летнего Алексея Венедиктова, в сексуальных домогательствах обвинила Анна Ведута, экс-пресс-секретарь оппозиционера Навального.

Откровения девушки прозвучали в эфире портала "Русская служба Би-би-си".

История, рассказанная жертвой

По словам Анны, дело было давно — еще в 2012 году. После званого ужина у Венедиктова, хозяин галантно предложил отвезти ее домой. И, сидя на заднем сиденье в машине, нимало не смущаясь присутствием водителя, Венедиктов начал активно к ней приставать. А потом пошел провожать до квартиры и, выясняя по пути, есть ли кто у девушки дома, пытался поцеловать.

"Когда я, наконец, попала домой, то долго не могла в себя прийти. С час, наверное, на полу в ванной сидела", — делится Ведута воспоминаниями.

Что на это ответил Алексей Венедиктов

Обвиненный девушкой главред "Эха" прокомментировал, наверное, чтоб один раз и для всех, ее откровения в эфире:

"Я прекрасно понимаю цель этой шумихи. Вы хотите сделать из меня русского Харви Вайнштейна или вице-президента Байдена? Не получится. Еще раз повторю, что те обвинения, которые Аня выдвинула против меня, не имели места, тем не менее я еще раз извиняюсь, если у нее в голове это осталось, если она мучается, то прошу больше не мучиться. Извините меня, Аня".

Ведуту такой поворот не устроил

Поскольку у девушки нет радиостанции, она ответила Венедиктову в Twitter: