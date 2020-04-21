Председатель правления Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам в сложившейся ситуации не бояться и действовать.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров задал ему вопрос: "Что делать?". Греф ответил словами ученого Александра Белла.

"Он сказал, что когда перед нами закрывается какая-то привычная нам дверь, то мы так долго смотрим с сожалением на закрытую дверь, что не видим, что рядом открылись две другие. И это главное — нам нужно перестать сожалеть о том, что является уже фактом. Этот факт не изменить. Нужно убрать страх. И второе — это действие. Вера в себя и действие", — заявил глава Сбербанка.