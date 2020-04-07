Власти разрешили ремонт автомобилей на время карантина

Власти 30 регионов уже разрешили проведение ремонта автомобилей во время режима самоизоляции. В список, помимо прочих, вошли Московская область и Санкт-Петербург. В 20 регионах, в том числе в Подмосковье, разрешат продажу автозапчастей, которые могут быть расценены как товары первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

Ранее с предложением о предоставлении гражданам разрешения на ремонт автомобилей выступил Минпромторг. В ведомстве отметили, что своевременное устранение неполадок транспортных средств необходимо как для медицинской помощи и МЧС, так и для доставки продуктов и медикаментов.

В четырех регионах — Тамбовской, Тюменской, Амурской и Оренбургской — власти также разрешили продажу автомобилей.

Подробностей о том, как будет действовать разрешение и на какие категории граждан и сервисов оно будет распространяться, пока нет.

Ранее Pravda.ru сообщала, что спрос на легковые автомобили в России вырос более чем на 20%. В общей сложности в марте было приобретено 160,6 тыс. авто.