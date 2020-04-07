Спрос на легковые автомобили в России вырос более чем на 20%

Продажи новых легковых автомобилей в России за минувший март превысили показатели прошлого года на 22,7%. В общей сложности было приобретено 160,6 тыс. В среднем с начала года продано более 370 тыс. легковых автомобилей, что на 16,3% больше, чем за тот же период 2019-го. Соответствующее исследование составило агентство "Автостат".

Наибольшим спросом среди россиян все еще пользуются отечественные автомобили LADA, за март таких было куплено 31,6 штук. Значительно (на 35%) увеличились продажи южнокорейского бренда Kia, а также Hyundai (на 29%). Также спрос вырос на автомобили марок Renault и Volkswagen. В топ-10 вошли Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz.

Самыми продаваемыми моделями оказались Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Polo.

Ранее Pravda.ru писала об ожидаемом росте цен на подержанные автомобили. Ожидается, что это произойдет уже в апреле.