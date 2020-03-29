Москвичей призывают не выходить их дома с помощью громкоговорителей

Власти российской столицы используют громкоговорители, установленные на автомобилях экстренных служб, чтобы оповестить жителей Москвы о необходимости не выходить на улицу. Москвичей предупреждают о том, что нужно покинуть скверы и парки из-за режима карантина.