Власти российской столицы используют громкоговорители, установленные на автомобилях экстренных служб, чтобы оповестить жителей Москвы о необходимости не выходить на улицу. Москвичей предупреждают о том, что нужно покинуть скверы и парки из-за режима карантина.
"Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра. В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парков временно приостановлено, просим вас отнестись с пониманием и не находиться на закрытых территориях", - говорит диктор.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.