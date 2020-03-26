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Собянин озвучил новые меры профилактики коронавируса

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. Эта информация приводится на интернет-портале градоначальника.

Так, с 28 марта по 5 апреля текущего года прекратится работа объектов розничной торговли, но аптеки и продуктовые магазины будут работать, как обычно.

При этом работу приостановят рестораны, кафе, бары, столовые и другие компании общепита, исключение составит только обслуживание на вынос без посещения предприятий, а также доставка готовых блюд на дом.

Закроют для посещений и места, где предлагают услуги, которые тебуют личного присутствия человека. Речь идет о парикмахерских, столичных парках. Собянин также посоветовал верующим на период арантина не посещать храмы.

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