На Ямале наблюдается острая нехватка переписчиков населения

Жителям Ямала предложили дополнительный заработок на переписи населения.

Процедура состоится с 1 по 31 октября текущего года. В городе Ноябрьске набирают для этой цели добровольцев. К настоящему моменту о желании работать на переписи заявили полсотни человек. До середины апреля требуется найти еще две сотни.

Стать переписчиком доступно человеку в возрасте старше 18 лет, умеющему работать на планшете. Каждый работник должен будет опросить 700 граждан.

Отмечается, что труд переписчиков будет оплачиваться. По России средний размер заработка составит 162000 рублей, но для жителей Крайнего Севера эта сумма будет выше.