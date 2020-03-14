Матвиенко против полного закрытия границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что тотальное закрытие границы из-за пандемии коронавируса - это избыточная мера. По ее мнению, на данный момент нет необходимости прибегать к столь жестким решениям.

Однако Матвиенко допустила, что такое решение может быть принято с 1 апреля. Ранее о полном закрытии границ высказывался бизнесмен Олег Дерипаска. Он призывал правительство ввести полный карантин в России, чтобы не допустить высокой заболеваемости коронавирусом среди населения.