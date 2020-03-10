В Челябинской области госаптеки обеспечили масками

В Челябинском регионе государственные аптеки обеспечили медицинскими масками.

Об этом сообщили в пресс-службе местного минздрава.

Отмечается, что утром 9 марта там находилось 48 тысяч масок. Из них 11 тысяч — в аптеках города Челябинска. Нехватки зафиксировано не было. Кроме этого, запас масок имеется на областном аптечном складе.

А ранее в феврале в Челябинске был дефицит масок. Их можно было купить не во всех аптеках и часто цены на них зашкаливали.