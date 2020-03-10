Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Роспотребнадзор призвал избегать общественного транспорта в час пик
Специалисты рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников
27 человек в Иране отравились метанолом, пытаясь защититься от COVID
Смартфоны могут спровоцировать деменцию даже у молодых людей
Боец UFC Крылов обрадовался падению курса рубля
Путин напомнил об историческом опыте победы над фашизмом
Яблочный уксус существенно снижает уровень сахара в крови
Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор призвал избегать общественного транспорта в час пик

Общество

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для россиян в связи с эпидемией коронавируса.

Ведомство предупреждает об опасности посещения общественных мест. Рекомендуется избегать спортивные мероприятия, торговые центры, а также использовать общественный транспорт в час пик.

При необходимости находиться в общественном месте Роспотребнадзор рекомендует использовать медицинскую повязку, которая подлежит замене каждые 2-3 часа. Также нужно избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки различных заболеваний.

эпидемия коронавирус рекомендации общественные места общественный транспорт
Последние материалы
Россиянам советуют досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Алла Пугачева не праздновала 8 марта из-за болезни
Врач рассказал, как вывести токсины из организма
В Британии ищут желающих за деньги заразиться коронавирусом
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Овечкин вышел на первое место в списке снайперов сезона в НХЛ
МИД Казахстана: переговоры по Сирии в астанинском формате под вопросом
Собчак высказалась о болезни Олега Тинькова
Си Цзиньпин прибыл в Ухань, чтобы пообщаться с врачами
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Соломон Соловьев И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Киргизия - гарант восстановления СССР
Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка
Киргизия - гарант восстановления СССР
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Сверим часы: три условия краха доллара
Сверим часы: три условия краха доллара
Зачем пихать мишуру в Конституцию?
48-летняя Лера Кудрявцева показала себя в бикини после операции
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ