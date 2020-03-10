Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для россиян в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомство предупреждает об опасности посещения общественных мест. Рекомендуется избегать спортивные мероприятия, торговые центры, а также использовать общественный транспорт в час пик.
При необходимости находиться в общественном месте Роспотребнадзор рекомендует использовать медицинскую повязку, которая подлежит замене каждые 2-3 часа. Также нужно избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки различных заболеваний.
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